كشف سبب وفاة مصارعة يابانية.. ومعجبوها مصابون بصدمة

أصابت الوفاة المفاجئة لهانا كيمورا (22 عاما)، المصارعة اليابانية المحترفة وإحدى المشاركات في برنامج "تيراس هاوس" الواقعي، معجبيها بصدمة وأثارت مخاوف من التنمر الإلكتروني بعد تقارير تعرضها لمضايقات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت كيمورا ضمن ستة من المشاركين في أحدث مواسم تيراس هاوس وهو برنامج شعبي دولي يتابع حياة شبان وشابات يعيشون معا. وعلق البرنامج التصوير في أبريل بسبب فيروس كورونا.

Although Hana Kimura was absurdly tough in the ring, in reality it seems she was a super sweet and sensitive girly-girl. She was a prodigious athlete who wanted to find love. pic.twitter.com/bJYqM6WCeY — DJ ACCIDENT REPORT (@eric_shorey) May 23, 2020

وأكدت منظمة ستاردوم المشجعة لرياضة المصارعة والتي كانت كيمورا عضوا فيها وفاتها في بيان نُشر على تويتر يوم السبت وأضافت أن التفاصيل ما زالت غير واضحة.

Stardom fans,



We are very sorry to report that our Hana Kimura has passed away.



Please be respectful and allow some time for things to process, and keep your thoughts and prayers with her family and friends.



We appreciate your support during this difficult time. — We Are Stardom (@we_are_stardom) May 23, 2020

وكانت كيمورا إحدى الشخصيات التي يفضلها المعجبون بشعرها الوردي المميز وشخصيتها الخجولة التي تتناقض مع شخصيتها في حلبة المصارعة. وتدفق المعجبون على تويتر بعد تقارير إخبارية عن وفاتها مشيدين بأداء كيمورا في البرنامج الذي تبثه شبكة نتفليكس.

I felt I needed to add more to this because it wasn't up to snuff with what I could have done. Consider this a remaster. Bigger, badder, more dangerous. Just like the woman herself.



Hana Kimura, thanks for the memories, and matches and the moments.



We will never forget you. pic.twitter.com/RnT47fhCGm — Remi Steele #ThankYouHana (@RemingSteele) May 24, 2020

وقال أحد مستخدمي تويتر "آسف هانا لأن هذا العالم كان قاسيا عليك وأنك لم تتمكن من أن تجدي سلامك".