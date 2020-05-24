هرب من القصف خلال الحرب العالمية الثانية.. نفوق "تمساح هتلر" في موسكو

نفق تمساح يعتقد العديد من الناس أنه كان يخص الزعيم النازي أدولف هتلر في حديقة حيوان موسكو.

وقالت حديقة الحيوان إن التمساح المسمى "ساترن" كان يبلغ من العمر 84 عاما تقريبا عندما نفق يوم الجمعة.



وفقا لحديقة الحيوان، ولد "ساترن" في الولايات المتحدة وأرسل لاحقا إلى حديقة حيوانات برلين، التي هرب منها عندما تم قصف حديقة الحيوانات في عام 1943.

وقالت الحديقة إنه لم يكن مكان وجوده معروفا حتى عام 1946، عندما عثر عليه جنود بريطانيون وأعطوه للسوفييت، أي بعد عام واحد من انتحار هتلر.



قالت حديقة الحيوان في بيان "على الفور تقريبا، ولدت الأسطورة بأنه كان ضمن مجموعة هتلر وليس في حديقة حيوان برلين".



لكنها أشارت إلى أن "الحيوانات ليست متورطة في الحرب والسياسة ومن العبث إلقاء اللوم عليها عن خطايا البشر".