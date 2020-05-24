منوعات

هرب من القصف خلال الحرب العالمية الثانية.. نفوق "تمساح هتلر" في موسكو

أسوشيتد برس
24 مايو 2020
تمساح هتلر ينفق عن 84 عاما
تمساح هتلر ينفق عن 84 عاما

نفق تمساح يعتقد العديد من الناس أنه كان يخص الزعيم النازي أدولف هتلر في حديقة حيوان موسكو. 

وقالت حديقة الحيوان إن التمساح المسمى "ساترن" كان يبلغ من العمر 84 عاما تقريبا عندما نفق يوم الجمعة.
 
وفقا لحديقة الحيوان، ولد "ساترن" في الولايات المتحدة وأرسل لاحقا إلى حديقة حيوانات برلين، التي هرب منها عندما تم قصف حديقة الحيوانات في عام 1943. 

وقالت الحديقة إنه لم يكن مكان وجوده معروفا حتى عام 1946، عندما عثر عليه جنود بريطانيون وأعطوه للسوفييت، أي بعد عام واحد من انتحار هتلر. 
 
قالت حديقة الحيوان في بيان "على الفور تقريبا، ولدت الأسطورة بأنه كان ضمن مجموعة هتلر وليس في حديقة حيوان برلين". 
 
لكنها أشارت إلى أن "الحيوانات ليست متورطة في الحرب والسياسة ومن العبث إلقاء اللوم عليها عن خطايا البشر". 

أسوشيتد برس

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منوعات

إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا.. وسائل إعلام تصف حالتها بالخطرة

الحرة - دبي
24 مايو 2020
إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا
إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا

كشفت وسائل إعلام مصرية أن الفنانة رجاء الجداوي أُصيبت بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى مستشفى العزل الصحي بمحافظة الإسماعلية.

وأكدت وسائل الإعلام أن الحالة الصحية للجداوي "خطرة" بسبب كبر سنها.

وكانت أخر أعمال الجداوي مشاركتها في مسلسل "لعبة النسيان" الذي تم عرضه خلال شهر رمضان، والذي انتهت من تصويره خلال الأيام الماضية، مما أثار الجدل حول احتمالية نقلها العدوى لفنانين آخرين.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 727 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت تسجيل 28 حالة وفاة جديدة.

وحتى الآن، بلغ عدد حالات الإصابة التي سجلتها مصر أكثر من 16 ألف حالة إصابة بالفيروس، كما سجلت نحو 735 حالة وفاة.

يذكر أن الحكومة المصرية أعلنت إجراءات صارمة خلال فترة إجازة عيد الفطر، فقد قررت تقديم موعد حظر التجول ليبدأ من الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي بدلا من التاسعة مساء وإيقاف وسائل النقل الجماعي ومنع التجمعات الكبيرة، وغلق الأماكن العامة وجميع المحال التجارية والمتاجر والمطاعم والشواطئ والحدائق العامة والخدمات الترفيهية، من الأحد المقبل إلى نهاية الأسبوع.
 

الحرة - دبي