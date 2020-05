فيديو يرصد ردة فعل رئيسة وزراء نيوزيلندا على زلزال ضرب البلاد أثناء مقابلتها المباشرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرد فعل رئيسة وزراء نيوزيلندا غاسيندا أرديرن أثناء مقابلة تلفزيونية لها على الهواء، عندما ضرب زلازل البلاد.

وبدت غاسيندا هادئة ومبتسمة أثناء الزلازل واستمرت في مقابلتها، وقالت: "لو رأيتم أشياء تتحرك خلفي.. فهناك هزة خفيفة. مبنى البرلمان يتحرك أكثر من غيره".

وطمأنت المذيع على أنها في أمان واستمرت المقابلة، وأضافت: "لست جالسة تحت أي أضواء معلقة ويبدو أنني في مكان قوي من الناحية البنائية".

