منوعات

فيديو.. مقهى الروبوت يعزز التباعد الاجتماعي في كوريا الجنوبية

الحرة / وكالات - واشنطن
26 مايو 2020
روبوت للمساعدة في الحفاظ على التباعد الاجتماعي في مقهى بكوريا الجنوبية
روبوت للمساعدة في الحفاظ على التباعد الاجتماعي في مقهى بكوريا الجنوبية

يقدم الروبوت الجديد باريستا المشروبات بأحد مقاهي مدينة دايجون في كوريا الجنوبية بأسلوب مهذب وسريع وهو يشق طريقه نحو الزبائن بسلاسة. 

ويقول باريستا "تفضل شاي لاتيه اللوز الذي طلبته، من فضلك استمتع. إنه أفضل إذا قمت بتقليبه"، بينما تستلم زبونة مشروبها على صينية مثبتة في الروبوت الأبيض الكبير اللامع على شكل كبسولة. 

وبعدما تمكنت من احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أصاب ما يزيد على 11000 شخص وأودى بحياة 267، تنتقل كوريا الجنوبية ببطء من قواعد التباعد الاجتماعي المشددة إلى ما تسميه الحكومة إجراءات "التباعد في الحياة اليومية". 

وقال لي دونغ باي مدير الأبحاث في شركة فيجن سيميكون، مزودة حلول المصانع الذكية التي طورت الروبوت باريستا مع معهد علمي تديره الدولة، إن الروبوتات يمكن أن تساعد الناس في الحفاظ على التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة. 

وأضاف "نظامنا لا يحتاج إلى مدخلات من البشر بدءا من الطلب وحتى التسليم، وقد جرى ترتيب الطاولات بشكل متناثر لضمان الحركة السلسة للروبوتات، وهو ما يتناسب مع حملة  التباعد الحالية". 

مقهى في كوريا الجنوبية تديره الروبوتات

مقهى في كوريا الجنوبية تديره الروبوتات بشكل شبه كامل.. ما رأيك بهذه الفكرة؟

Posted by ‎Alhurra قناة الحرة‎ on Monday, May 25, 2020

ويمكن للنظام، الذي يستخدم ذراعا آلية لصنع القهوة وروبوتا لتقديم الطلبات، أن يصنع 60 نوعا مختلفا من القهوة ويقدم المشروبات للعملاء في مقاعدهم.

ويمكنه أيضا التواصل ونقل البيانات إلى أجهزة أخرى، كما يحتوي على تقنية للقيادة الذاتية لحساب أفضل الطرق التي يسلكها داخل المقهى. 

واستغرق تحضير طلب مكون من ستة مشروبات سبع دقائق فقط. وكان الموظف البشري الوحيد في المقهى المكون من طابقين هو صانع المعجنات الذي لديه أيضا بعض واجبات التنظيف وإعادة تعبئة المكونات. 

وتهدف الشركة المصنعة والمعهد العلمي إلى تزويد ما لا يقل عن 30 مقهى بالروبوتات هذا العام. 

وقالت الطالبة لي تشاي مي (23 عاما) إن "الروبوتات ممتعة، وكان الأمر سهلا لأنك لست مضطرا للذهاب واستلام طلبك... لكنني أشعر ببعض القلق أيضا بشأن سوق العمل لأن العديد من أصدقائي يعملون بوظائف بدوام جزئي في المقاهي، وهذه الروبوتات ستحل محل البشر". 

 

الحرة / وكالات - واشنطن

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في أول أيام الافتتاح بعد الحظر.. ألف دولار "بقشيش" لعمال مطعم

الحرة / ترجمات - واشنطن
26 مايو 2020
A man counts a pile of US Dollar bank notes in the Iraqi capital Baghdad on May 4, 2020, during the novel coronavirus pandemic…
ترك الزبونان 1000 دولار لعمال المطعم - صورة تعبيرية

شعر موظفو أحد مطاعم ولاية نورث كارولينا بالدهشة بعد ترك زبونين "بقشيشا" بقيمة 1000 دولار، في يوم إعادة افتتاح المطعم الذي أغلق بسبب إجراءات احتواء فيروس كورونا.

ونقل موقع فوكس نيوز الإخباري عن إدارة المطعم، التي لم تكشف هوية الزبونين، تأكيدها أنهما "زوجان محليان يبدو أنهما استمتعا فعلا بوجبتهما"، ودفع الزوجان قيمة فاتورتهما الأصلية التي بلغت نحو 44 دولارا.

وقال صاحب المطعم "هناك الكثير من اللطف في هذا العالم"، مضيفا "بعد أن غادرا، لاحظت مضيفتنا البقشيش السخي بشكل لا يصدق".

وقالت صفحة فيسبوك الخاصة بالمطعم "في البداية تركا هبة بقيمة 20 دولارا، ثم خربشا على الرقم وكتبا بدلا منه 1000 دولار"، مع ملاحظة "بوركتم جميعا".

Today was our first day back...A sweet couple came in first thing this morning. Although they live in the area, this was...

Posted by Famous Toastery on Saturday, May 23, 2020

واختار موظفو المطعم تقسيم المبلغ بينهم.

الحرة / ترجمات - واشنطن