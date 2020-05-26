مئات المسلمين يصلون العيد خلال كورونا.. صورة من ألمانيا تتخاطفها مواقع غربية

شكل جديد من أشكال التضامن والاندماج بين المسملين والمجتمع الأوروبي عبرت عنه صور فريدة تم تداولها على نطاق واسع خلال عيد الفطر.
فقد تجمع مئات المسلمين في مسجد بألمانيا لأداء صلاة العيد ولكن بسبب حرصهم على التباعد الاجتماعي خلال أزمة كورونا، لم يسعهم المسجد الكائن بمنطقة ويتزلار.
لحسن الحظ أن المسجد يقع بالقرب من متجر آيكيا الشهير للأثات، والذي يمتلك مساحة شاسعة مخصصة لمواقف السيارات.
فما كان من إدارة المسجد سوى اللجوء إلى إدارة المتجر ومناشدتها السماح لهم باستخدام المساحة الفارغة للصلاة، فقوبل الطلب بترحاب كبير، حسب تقرير ذا ارمينيان ريبورتر.
Wetzlar IKEA PARKPLATZ,ICH KÖNNTE KOTZEN pic.twitter.com/BzyN4yWI2N— Petrus (@Satisfaction778) May 25, 2020
أثارت الصور انتباه وسائل إعلام غربية من بينها صحيفة الإندبندنت البريطانية.
Incredible images show Muslims using an IKEA parking lot to pray safely while social distancing https://t.co/hRbVGqRV6w— The Independent (@Independent) May 26, 2020
كما عبر كثير من الناشطين على مواقع التواصل عن دهشتهم لهذا "المشهد الرائع" الذي يسجد عمق التواصل بين الثقافات والمجتمعات بغض النظر عن الدين أو العرق:
In Germany, local Muslims wanted to pray on Eid while observing social distancing, but they didn't have the space at their mosque.— Muhammad Lila (@MuhammadLila) May 24, 2020
So they asked an @IKEA if they could use an empty parking lot.
IKEA said yes.
(via @Goodable) pic.twitter.com/SVDjHKQIAi
وباسم الجالية المسلمة في منطقة ويتزلار، شكر القائمون على المسجد إدارة ايكيا وجميع الموظفين العموميين والمسؤولين عن تطبيق القانون الذين ساعدوا في جعل "صلاة العيد غير العادية هذه ممكنة".