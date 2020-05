فيديو مؤلم يسجل اللحظات الأخيرة لرجل فقد حياته في عرض البحر

شكل جديد من أشكال التضامن والاندماج بين المسملين والمجتمع الأوروبي عبرت عنه صور فريدة تم تداولها على نطاق واسع خلال عيد الفطر.

فقد تجمع مئات المسلمين في مسجد بألمانيا لأداء صلاة العيد ولكن بسبب حرصهم على التباعد الاجتماعي خلال أزمة كورونا، لم يسعهم المسجد الكائن بمنطقة ويتزلار.

لحسن الحظ أن المسجد يقع بالقرب من متجر آيكيا الشهير للأثات، والذي يمتلك مساحة شاسعة مخصصة لمواقف السيارات.

فما كان من إدارة المسجد سوى اللجوء إلى إدارة المتجر ومناشدتها السماح لهم باستخدام المساحة الفارغة للصلاة، فقوبل الطلب بترحاب كبير، حسب تقرير ذا ارمينيان ريبورتر.

أثارت الصور انتباه وسائل إعلام غربية من بينها صحيفة الإندبندنت البريطانية.

كما عبر كثير من الناشطين على مواقع التواصل عن دهشتهم لهذا "المشهد الرائع" الذي يسجد عمق التواصل بين الثقافات والمجتمعات بغض النظر عن الدين أو العرق:

In Germany, local Muslims wanted to pray on Eid while observing social distancing, but they didn't have the space at their mosque.



So they asked an @IKEA if they could use an empty parking lot.



IKEA said yes.



(via @Goodable) pic.twitter.com/SVDjHKQIAi