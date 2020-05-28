قرية سويدية كاملة للبيع بمبلغ زهيد

بينما يئن سوق العقارات عالميا بفعل جائحة كورونا، فإن الوضع يبدو مختلفا في السويد، حيث لم تفرض السلطات سياسة الإغلاق الكامل.

وعرضت قرية سويدية صغيرة تعرف بـ "ساترا برون" أو قرية العافية، للبيع بحوالي 70 مليون كرونة سويدية، أي 7.3 ملايين دولار أميركي، بحسب تقرير شبكة "CNBC" الأميركية.

وتقع القرية في ضواحي العاصمة السويدية ستوكهولم، حيث يعود تاريخها إلى عام 1700، عندما اكتشف الطبيب صامويل سكارج مصدر مياه في القرية، ليشتريها بعدها ويبني فيها مشفى، وكنيسة، ومنطقة سكنية.

وتزامن شراء سكارج للقرية مع وقت اشتهرت فيه عيون المياه الطبيعية، حيث اعتقد الناس آنذاك بأن الشرب منها يحسن الصحة بشكل عام، فضلا عن التأثير العلاجي لها.

وجذبت "القدرة العلاجية" لمياه العيون النخب المحلية من أجل السكن في قرية "ساترا برون"، حيث بنا هؤلاء منازل صيفية على أراضيها، والتي تم التبرع بها لأصحاب الأرض.

وكان الضيوف يدعون إلى المدينة للشرب من مياه القرية يوميا، حيث توجد هناك أيضا حمامات باردة ودافئة، والتي آمن الناس بقدرتها على علاج الاختلالات العاطفية.

ولاحقا في فترة 1740، اشترى أسقف من مدينة فاستيراس، البيوت والأراضي والتي تم تركها لاحقا لصالحة جامعة "أوبسالا" السويدية.

وفي عام 2002، بيعت القرية لنحو 16 رجل أعمال، ومنذ تلك اللحظة، تم تشغيل القرية كمنتجع سياحي، وموقع لاستضافة الفعاليات.