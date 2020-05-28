منوعات

قرية سويدية كاملة للبيع بمبلغ زهيد

الحرة / ترجمات - واشنطن
28 مايو 2020
قرية ساترا برون السويدية للبيع مقابل مبلغ ٧ مليون دولار
قرية ساترا برون السويدية للبيع مقابل مبلغ ٧ مليون دولار

بينما يئن سوق العقارات عالميا بفعل جائحة كورونا، فإن الوضع يبدو مختلفا في السويد، حيث لم تفرض السلطات سياسة الإغلاق الكامل.

وعرضت قرية سويدية صغيرة تعرف بـ "ساترا برون" أو قرية العافية، للبيع بحوالي 70 مليون كرونة سويدية، أي 7.3 ملايين دولار أميركي، بحسب تقرير شبكة "CNBC" الأميركية.

وتقع القرية في ضواحي العاصمة السويدية ستوكهولم، حيث يعود تاريخها إلى عام 1700، عندما اكتشف الطبيب صامويل سكارج مصدر مياه في القرية، ليشتريها بعدها ويبني فيها مشفى، وكنيسة، ومنطقة سكنية.

وتزامن شراء سكارج للقرية مع وقت اشتهرت فيه عيون المياه الطبيعية، حيث اعتقد الناس آنذاك بأن الشرب منها يحسن الصحة بشكل عام، فضلا عن التأثير العلاجي لها.

وجذبت "القدرة العلاجية" لمياه العيون النخب المحلية من أجل السكن في قرية "ساترا برون"، حيث بنا هؤلاء منازل صيفية على أراضيها، والتي تم التبرع بها لأصحاب الأرض.

وكان الضيوف يدعون إلى المدينة للشرب من مياه القرية يوميا، حيث توجد هناك أيضا حمامات باردة ودافئة، والتي آمن الناس بقدرتها على علاج الاختلالات العاطفية.

ولاحقا في فترة 1740، اشترى أسقف من مدينة فاستيراس، البيوت والأراضي والتي تم تركها لاحقا لصالحة جامعة "أوبسالا" السويدية.

وفي عام 2002، بيعت القرية لنحو 16 رجل أعمال، ومنذ تلك اللحظة، تم تشغيل القرية كمنتجع سياحي، وموقع لاستضافة الفعاليات.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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قرية ساترا برون السويدية للبيع مقابل مبلغ ٧ مليون دولار
منوعات

قرية سويدية كاملة للبيع بمبلغ زهيد

ماكينة تبيع الكمامات بالاضافة الى الوجبات السريعة والمشروبات في مطار زوريخ بسويسرا يوم الخميس
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في زمن كورونا.. ماذا تبيع هذه الماكينات في سويسرا؟

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في زمن كورونا.. ماذا تبيع هذه الماكينات في سويسرا؟

رويترز
28 مايو 2020
ماكينة تبيع الكمامات بالاضافة الى الوجبات السريعة والمشروبات في مطار زوريخ بسويسرا يوم الخميس
ماكينة تبيع الكمامات بالاضافة الى الوجبات السريعة والمشروبات في مطار زوريخ بسويسرا يوم الخميس

قال مسؤولون الخميس إن المسافرين في مطار زوريخ سيجدون عند استئناف رحلات الطيران أجهزة روبوت تقوم بأعمال النظافة وماكينات تبيع الكمامات وأماكن إضافية يصطف فيها الركاب قبل الصعود إلى الطائرة.

ومن المقرر استئناف الرحلات قريبا مع تخفيف القيود التي فرضت لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وتعتزم شركات طيران مثل "سويس إنترناشونال" و"إديلويس إير" التابعتين لشركة "لوفتهانزا" تكثيف هذه الخدمات خلال الأسابيع المقبلة مع إعادة فتح الحدود الشهر المقبل.

وقالت الجهة المشغلة للمطار إن هذه الشركات تنسق مع شركة الخدمات الأرضية وشرطة المطار بشأن إجراءات السلامة بما يتوافق مع إرشادات السلطات الصحية الاتحادية.

وتشمل الخطوات التنظيف المستمر لكافة الأشياء التي تلمسها أيدي المسافرين بالمطار وعربات الأمتعة وتوفير المئات من عبوات مطهرات الأيدي ووضع ألواح زجاجية على كل المكاتب، كما ستوفر ماكينات البيع الكمامات والمطهرات.

ولتجنب تكدس المسافرين سيتم استخدام أنظمة لرصد مستويات الزحام عند نقاط التفتيش الأمنية كما سيتم تشغيل أكبر عدد ممكن من وحدات الكشف عن جوازات السفر وستكون مناطق الاصطفاف أكثر اتساعا لضمان تحقيق التباعد الاجتماعي.

وتحث شركة "سويس إنترناشونال" المسافرين على تغطية أنوفهم وأفواههم على متن الطائرات. 

وبالإضافة إلى زيادة عمليات تنظيف الطائرة، ستعطي الشركة الركاب مناديل معقمة وستعلق خدمات مثل تقديم المناشف الساخنة ومبيعات السوق الحرة، لكنها لا تعتزم ترك مقاعد خالية بين الركاب.

وقال توماس فريك الرئيس التنفيذي لقسم التشغيل بشركة الطيران السويسرية لقناة "إس آر أف" إن "أي شركة طيران لا تستطيع من الناحية التجارية أن تترك 40 بالمئة من مقاعد الطائرة خالية. هذا بالإضافة إلى أن ترك تلك المقاعد خالية لا يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي في ظل القواعد الحالية".
 

رويترز