وفاة أكبر رجل في أوروبا والعالم

توفي أكبر رجل في العالم، بوب وايتون، بسبب مرض السرطان عن عمر يناهز 112 عاما، كما أكدت عائلته، وفقا لما نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وكان المعلم والمهندس السابق من ألتون، هامبشاير، قد حصل على لقب أكبر رجل في العالم في فبراير بعد وفاة حامله السابق تشيتتسو واتانابي من اليابان.

وتأكيدا لوفاته، قالت عائلته في بيان: "بحزن شديد، تعلن عائلة وايتون وفاة حبيبنا بوب".

وأقيم الاحتفال بعيد ميلاد بوب في 29 مارس خلف أبواب مغلقة بعد فرض إغلاق فيروس كورونا المستجد.

ولكن على الرغم من لقب أكبر رجل في العالم، رفض بوب بطاقة عيد ميلاد من الملكة، قائلا إنه لا يريد واحدة على حساب دافعي الضرائب وأنه تلقى منها 10 على الأقل بالفعل سابقا.

وقالت الصحيفة إن بوب ولد في هال، شرق يوركشاير، في 29 مارس 1908، في نفس اليوم الذي ولدت فيه أكبر امرأة في بريطانيا، جوان هوكوارد، من بول، دورسيت، وأيضا ألف سميث من سانت مايس، بيرثشاير، الذي تقاسم لقب أكبر رجل في بريطانيا حتى وفاته العام الماضي.

ولبوب 35 حفيد وحفيدة من أبنائه الثلاثة.