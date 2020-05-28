منوعات

وفاة أكبر رجل في أوروبا والعالم

الحرة / ترجمات - واشنطن
28 مايو 2020
رفض بوب بطاقة عيد ميلاد من الملكة
رفض بوب بطاقة عيد ميلاد من الملكة

توفي أكبر رجل في العالم، بوب وايتون، بسبب مرض السرطان عن عمر يناهز 112 عاما، كما أكدت عائلته، وفقا لما نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وكان المعلم والمهندس السابق من ألتون، هامبشاير، قد حصل على لقب أكبر رجل في العالم في فبراير بعد وفاة حامله السابق تشيتتسو واتانابي من اليابان.

وتأكيدا لوفاته، قالت عائلته في بيان: "بحزن شديد، تعلن عائلة وايتون وفاة حبيبنا بوب".

وأقيم الاحتفال بعيد ميلاد بوب في 29 مارس خلف أبواب مغلقة بعد فرض إغلاق فيروس كورونا المستجد.

ولكن على الرغم من لقب أكبر رجل في العالم، رفض بوب بطاقة عيد ميلاد من الملكة، قائلا إنه لا يريد واحدة على حساب دافعي الضرائب وأنه تلقى منها 10 على الأقل بالفعل سابقا.

وقالت الصحيفة إن بوب ولد في هال، شرق يوركشاير، في 29 مارس 1908، في نفس اليوم الذي ولدت فيه أكبر امرأة في بريطانيا، جوان هوكوارد، من بول، دورسيت، وأيضا ألف سميث من سانت مايس، بيرثشاير، الذي تقاسم لقب أكبر رجل في بريطانيا حتى وفاته العام الماضي.

ولبوب 35 حفيد وحفيدة من أبنائه الثلاثة.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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وفاة أكبر رجل في أوروبا والعالم

منوعات

للوقاية من كورونا.. "الصراخ ممنوع" في مدن الملاهي باليابان

الحرة / ترجمات - واشنطن
28 مايو 2020
وضعت حدائق الملاهي في اليابان شروطا صارمة
وضعت حدائق الملاهي في اليابان شروطا صارمة

مع اتجاه العديد من بلدان العالم لإعادة فتح اقتصاداتها مع اتباع قواعد صارمة لمنع إعادة تفشي فيروس كورونا المستجد، وضعت حدائق الملاهي في اليابان شرطا غريبا أمام زبائنها لاستقبالهم.

وقالت "سي أن أن" إن من المقرر أن ترفع اليابان حالة الطوارئ التي فرضتها بسبب تفشي الفيروس، وسوف تفتح المتنزهات ومدن الملاهي أبوابها مجددا لمحبي المتعة والتشويق، لكنها وضعت بعض القواعد لحماية العاملين فيها وضيوفها من الإصابة بالعدوى.

والعديد من هذه القواعد معروفة ومتبعة في العديد من الأماكن الأخرى، مثل التعقيم وفحص درجات الحرارة وارتداء أغطية الوجه والتباعد الاجتماعي.

لكن بعض الإرشادات التي وضعتها "روابط مدن ملاهي شرق وغرب اليابان" قد تفاجئ الزوار وقد يصعب تطبيقها، فقد طلبت من ضيوفها أثناء ركوب الألعاب تجنب الصراخ أو الهتاف، وهو بالطبع مطلب صعب بالنظر إلى صعوبة بعض الألعاب وما يرافقها من الصراخ تلقائيا.

وتشير الإرشادات أيضا إلى أنه سيصعب على بعض العاملين ارتداء أقنعة، مثل العاملين في بيوت الرعب، وتطلب من الزوار أيضا عدم التحدث مطولا مع موظفي خدمة العملاء، مع إمكانية استخدام "إيماءات اليد والابتسام بالعين" عوضا عن الكلام.

الجدير بالذكر أن المتنزهات الرئيسية في اليابان مغلقة منذ شهر فبراير ضمن إجراءات مكافحة جائحة كوفيد-19.

وبدأت العديد من مدن الملاهي فتح أبوابها مرة أخرى، لكن "طوكيو ديزني لاند" لم تعلن بعد موعدا لإعادة استئناف نشاطها.

الحرة / ترجمات - واشنطن