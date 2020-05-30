منوعات

تغريم رئيس وزراء رومانيا لتجاهله قواعد التباعد الاجتماعي

أسوشيتد برس
30 مايو 2020
رئيس الوزراء الروماني لودوفيك أوربان
رئيس الوزراء الروماني لودوفيك أوربان

سدد رئيس الوزراء الروماني غرامات مجموعها ما يعادل 600 دولار لتدخينه بداخل مبنى حكومي وعقده اجتماعا به مع العديد من وزراء الحكومة الآخرين لم يتم فيه اتباع قواعد التباعد الاجتماعي.
 
ففي صورة نشرتها وسائل الإعلام الرومانية شوهد رئيس الوزراء لودوفيك أوربان وآخرين وهم يدخنون، فيما تم وضع زجاجات خمور وأطباق طعام على الطاولة. 

ولم يكن أحد في الصورة يضع كمامة أو يتبع قواعد التباعد الاجتماعي.

Asta se întâmplă în biroul prim-ministrului României‼️ Țara arde și PNL-iștii ... Asta fac “liberalii” la...

Posted by Eugen Orlando Teodorovici on Friday, May 29, 2020

 
وقال أوربان لوكالة أنباء "ميديا فاكس" إن الصورة التقطت في عيد مولده يوم 25 مايو. وكان وزيرا الخارجية والاقتصاد من بين الحاضرين.

 
وسجلت رومانيا 19133 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و1259 حالة وفاة.

أسوشيتد برس

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رئيس الوزراء الروماني لودوفيك أوربان
منوعات

تغريم رئيس وزراء رومانيا لتجاهله قواعد التباعد الاجتماعي

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منوعات

فيديو.. ماذا قال الفنان حسن حسني عندما سمع بخبر وفاته؟

الحرة - واشنطن
30 مايو 2020
خلال السنوات الأخيرة سرت شائعات عدة عن وفاة حسني، حيث كان يتم نشر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي ليتم نفيه فيما بعد
خلال السنوات الأخيرة سرت شائعات عدة عن وفاة حسني، حيث كان يتم نشر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي ليتم نفيه فيما بعد

توفي الفنان المصري حسن حسني الذي يعتبر من أيقونات الكوميديا المصرية، عن 89 عاما في القاهرة، وفق ما أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر السبت.

وتم إدخال حسني إلى المستشفى أول من أمس (الخميس) وتوفي بنوبة قلبية ليل الجمعة السبت ليطوي بذلك رحلة حافلة استمرت لنحو 60 عاما، شارك خلالها بمئات المسرحيات والأفلام والمسلسلات.

وخلال السنوات الأخيرة سرت شائعات عدة عن وفاة حسني، حيث كان يتم نشر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي ليتم نفيه فيما بعد.

آخر هذه الشائعات أطلقت في يناير الماضي، وكان لحسني كلام فيها.

حيث علق ساخرا في لقاء متلفز مع قناة المحور المصرية نشر على صفحتها في يوتيوب في التاسع من يناير الماضي "إنها بروفة جيدة، هذا شيء جيد".

وعندما سألته المراسلة من وراء هذه الشائعة، قال حسني "لا أعرف، وليس لدي أعداء، وحتى إذا كان من يقف ورائها يطبقها من أجل الطرفة فهي طرفة دمها ثقيل".

وأضاف "لدي أبناء وقد تأثروا بالخبر، ومعظمهم يسكنون خارج القاهرة، منهم من ركب الطائرة وجاء، ومنهم من حضر بعد منتصف الليل" بعد سماع الشائعة.

وختم كلامه بتعليق ساخر وجهه لمطلقي خبر وفاته "لماذا أنتم مستعجلون؟ فلكل أجل كتاب، وعندما يأتي دوري سأرحل مباشرة".

ومنذ أواخر التسعينات، شارك حسني كمنتج خصوصا في ظهور جيل جديد من الممثلين من بينهم أحمد حلمي ومحمد الهنيدي ومحمد سعد ورامز جلال الذين يعتبرون اليوم من الأسماء البارزة في المشهد السينمائي والتلفزيوني المصري.

ولد حسن حسني محمود في أكتوبر 1931 في حي القلعة في العاصمة المصرية، وظهرت موهبته الفنية في سن صغيرة عندما كان في المرحلة الابتدائية في مدرسة الرضوانية التي شارك على مسرحها في كثير من الأعمال المختلفة.

لكن صقلت موهبته في المدرسة الخديوية حيث نال عددا من الميداليات وشهادات التقدير من وزارة التعليم العالي في مصر.

قدم حسني مع المخرج سمير العصفوري مسرحية "كلام فارغ" التي استمر عرضها لمدة ستة أشهر، وهو وقت قياسي في تلك الفترة.

في بداية السبعينات انضم إلى فرقة تحية كاريوكا التي استمر في العمل فيها تسع سنوات، قدم خلالها أبرز الأعمال منها "روبابيكيا" و"صاحب العمارة".

وفي نهاية السبعينات، شارك حسن حسني في مسلسل "أبنائي الأعزاء شكرا" إلى جانب الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي، ما فتح أمامه أبواب عالم التلفزيون وبدأت تتوالى المسلسلات والأفلام. 

وتمكن حسن حسني من تأدية أدوار مختلفة في أعماله لكنه اشتهر خصوصا بالأدوار الكوميدية التي أداها إلى جانب عدد كبير من النجوم الشباب من أبرزهم حمادة هلال ومحمد هينيدي وأحمد حلمي.

ومن أبرز الأفلام التي شارك فيها الراحل "بخيت وعديلة" و"أفريكانو" و"اللمبي" و"اللي بالي بالك" و"عوكل" و"كتكوت" و"عبود على الحدود" و"عيال حبيبة" و"غبي منه وفيه" و"زوجة رجل مهم".

الحرة - واشنطن