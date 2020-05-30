رحيل الفنان المصري حسن حسني عن عمر 89 عاما

فارق الفنان المصري البارز حسن حسني الحياة عن عمر يناهز 89 عاما، جراء أزمة قلبية ألمت به مساء الجمعة، تطلبت إدخاله قسم العناية المشددة، بحسب ما أكدت وسائل إعلام مصرية صباح السبت بتوقيت القاهرة.

#اليوم_السابع| وفاة الفنان الكبير #حسن_حسنى عن عمر 89 سنة أثر أزمة قلبية مفاجئةhttps://t.co/IasbAJ8FDk — اليوم السابع (@youm7) May 30, 2020

ولد حسني في 15 أكتوبر 1931، ولعب أدوارا في أعمال فنية إلى جانب عدد من عمالقة الشاشة المصرية.

وشارك حسني في عدد كبير من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية البارزة على مستوى مصري وعربي، كان آخرها مسلسل "سلطانة المعز" و"أبو جبل"، والتي أدى فيها أدوارا إلى جانب نجوم مصريين بارزين.

كما أدى أدوارا في أبرز الأعمال المصرية مثل مسلسل "رأفت الهجان" و"بوابة الحلواني".

وكانت آخر مشاركاته السينمائية فيلم "خيال مآتة"، إلى جانب أحمد حلمي ومنة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد.

وتجاوز عدد الأعمال السينمائية التي شارك بها حسني 200 فيلم.

ونعى العديد من الفنانين على تويتر رحيل الفنان حسن حسني.

الف رحمه و نور عليك يا عم حسن هاتفضل دايما حاضر بكل تاريخك العظيم .. هاتفضل من اهم علامات جيلك و جيلنا هاتفضل چوكر السينما و المسرح و التليفزيون .. مع السلامة يا عمنا و استاذنا و بابا ♥️ #حسن_حسني pic.twitter.com/GGyXbBFxgW — محمود البزاوي (@albezzawy) May 30, 2020

انا لله و انا اليه راجعون .. وفاة الفنان القدير #حسن_حسني

ربنا يرحمه و يغفرله و يجعل مثواه الجنة pic.twitter.com/koOlCCrYkP — Nelly karim (@NellyKarim) May 30, 2020

وداعا الفنان العظيم حسن حسني، إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/HvmvRYsatM — Raniah Yousief (@RaniahYousief) May 30, 2020