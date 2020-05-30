منوعات

رحيل الفنان المصري حسن حسني عن عمر 89 عاما

الحرة - واشنطن
30 مايو 2020
فارق حسني الحياة عن عمر يناهز 89 عاما.
فارق حسني الحياة عن عمر يناهز 89 عاما.

فارق الفنان المصري البارز حسن حسني الحياة عن عمر يناهز 89 عاما، جراء أزمة قلبية ألمت به مساء الجمعة، تطلبت إدخاله قسم العناية المشددة، بحسب ما أكدت وسائل إعلام مصرية صباح السبت بتوقيت القاهرة.

 ولد حسني في 15 أكتوبر 1931، ولعب أدوارا في أعمال فنية إلى جانب عدد من عمالقة الشاشة المصرية.

وشارك حسني في عدد كبير من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية البارزة على مستوى مصري وعربي، كان آخرها مسلسل "سلطانة المعز" و"أبو جبل"، والتي أدى فيها أدوارا إلى جانب نجوم مصريين بارزين.

كما أدى أدوارا في أبرز الأعمال المصرية مثل مسلسل "رأفت الهجان" و"بوابة الحلواني".

وكانت آخر مشاركاته السينمائية فيلم "خيال مآتة"، إلى جانب أحمد حلمي ومنة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد.

وتجاوز عدد الأعمال السينمائية التي شارك بها حسني 200 فيلم.

ونعى العديد من الفنانين على تويتر رحيل الفنان حسن حسني.

الحرة - واشنطن

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فارق حسني الحياة عن عمر يناهز 89 عاما.
منوعات

رحيل الفنان المصري حسن حسني عن عمر 89 عاما

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منوعات

"تلاعبت بالأرقام لتبدو أكثر ثراء".. فوربس تمحو كايلي جينر من قائمة المليارديرات

الحرة / ترجمات - واشنطن
30 مايو 2020
عارضة الأزياء الأميركية كايلي جينر
عارضة الأزياء الأميركية كايلي جينر

لم تعد عارضة الأزياء كايلي جينر مليارديرة بعد اليوم، حيث كشف تقرير لمجلة فوربس الأميركية عملية تلاعب بحجم ثروتها الناجم عن تجارة مستحضرات التجميل.

وأعلنت "فوربس" أنها أسقطت جينر من قائمة المليارديرات، بعدما تم إدراجها في مارس من العام الماضي، بعد اشتهار مستحضرات التجميل التي تنتجها باسم "Kylie Cosmetics".

وباعت جينر 51 بالمئة من أسهم شركتها إلى شركة "Coty" العملاقة لمستحضرات التجميل، بمبلغ يصل إلى 600 مليون دولار، في صفقة قدرت قيمة الشركة فيها بنحو 1.2 مليار دولار.

وقالت فوربس في مقال نشر على موقعها، إن التفاصيل الدقيقة للصفقة تكشف أن الشركة "أصغر بكثير وأقل ربحا" عما كان يعتقد في السابق.

واتهمت المجلة عائلة جينر الشهيرة، باحتمالية تزوير بيانات العائدات الضريبية الخاصة بالشركة.

وقالت المجلة في تقريرها، "إن مستوى الأساليب التي كانت عائلة جينر مستعدة للوصول إليها، تكشف مدى اليأس الذي قد يصل إليه بعض فاحشي الثراء ليبدوا أكثر ثراء".

وأضافت فوربس أن المعلومات الجديدة وتأثير كوفيد-19 على مبيعات التجميل رجح الاعتقاد بأن جينر ليست مليارديرة، بالرغم من حصولها على عائدات ضريبية بقيمة 340 مليون دولار.

رغم ذلك فإن جينر ليست بعيدة عن لقب مليارديرة، إذ تقدر فوربس ثروتها الشخصية بأنها أقل بقليل من 900 مليار دولار.

وقد ردت جينر على تقرير المجلة متهمة فوربس بعرض "عدد من البيانات غير الدقيقة، والافتراضات غير المثبتة".

وأضافت جينر في تغريدتها على تويتر "لم أطلب أبدا أي لقب، ولم أحاول الكذب للوصول إلى هذا على الإطلاق".

الحرة / ترجمات - واشنطن