منوعات

لاس فيغاس ستعاود فتح أبوابها أمام الزوار.. لكن بإجراءات جديدة

الحرة / ترجمات - واشنطن
30 مايو 2020
في كل مرة يرمي أحدهم النرد فيها، سيتم تعقيمه قبل أن يلمسه لاعب آخر.
في كل مرة يرمي أحدهم النرد فيها، سيتم تعقيمه قبل أن يلمسه لاعب آخر.

تستعد مدينة لاس فيغاس الأميركية لإعادة فتح أبواب مرافقها أمام محبيها، بعد أن شلت أزمة تفشي فيروس كورونا ملامحها الحيوية التي أكسبتها شهرة واسعة حول العالم. لكن، فيغاس لن تعود كما كانت قبيل كورونا.

وتستعد كازينوهات فيغاس بدورها لفتح أبوابها من جديد بعد إغلاق استمر نحو شهرين، وذلك بفرض إجراءات وقائية تقلل من فرص انتقال العدوى بين روادها، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل".

ومؤخرا، قال حاكم ولاية نيفادا، ستيف سيسولاك، إن الكازينوهات ستكون قادرة على استئناف نشاطها اعتبارا من الساعة العاشرة من صباح الرابع من يونيو.

وأعلن عدد من نوادي المقامرة في المدينة، بينها كل من "بيلاجيو"، و"سيزر بالاس"، وأم جي أم غراند"، و"سيغنيتشر" فتح أبوابهم في ذات التاريخ الذي حدده حاكم الولاية.

ولكن، كيف سيبدو شكل الحياة في كازينوهات فيغاس بعد إعادة فتحها؟

يستقبل كازينو "بيلاجيو" الشهير نحو 20 ألف شخص يوميا في الوضع الطبيعي، لكنه سيعاود الفتح بطاقة استيعابية لا تتعدى 30 بالمئة من ذلك الرقم، أي أنه لن يسمح لأكثر من 6000 شخص بالتواجد داخله في ذات الليلة.

كما تمت إعادة تصميم الكازينو بما يتناسب وإجراءات التباعد الاجتماعي والتعقيم والحماية، لمنع عودة الفيروس إلى مرافق المدينة.

حتى طاولات المقامرة في فيغاس لن تعود كما كانت، فطاولة "بلاك جاك" مثلا لن يسمح بجلوس أكثر من ثلاثة أشخاص حولها، بعد أن كانت تستقبل ستة لاعبين في آن.

وستفصل حواجز زجاجية ما بين المقامرين وموزع بطاقات المقامرة "الديلر".

وخلال اللعب، سيقوم الديلر بعرض جولة من معقمات الأيدي على رواد طاولته.

وقال مدراء بعض الكازينوهات إن آلات المقامرة أعيد ترتيب مواقعها بما يضمن بقاء مسافة نحو مترين ما بين الواحدة والأخرى.

أما بطاقات المقامرة "الورق" فسيتم تعقيمها هي الأخرى، إلى جانب حجر النرد.

وفي كل مرة يرمي أحدهم النرد فيها، سيتم تعقيمه قبل أن يلمسه لاعب آخر.

وبالتأكيد، لن يسمح للشخص باستخدام المرافق الخاصة بنوادي العراة بشكل كامل سوى بعد التأكد من درجة حرارته وخلوه من أي حمى.

وسيتم كذلك فتح المسابح وصالونات الشعر بطريقة تضمن بقاءها خالية من الفيروس.

وسيجبر كل من الموظفين والزبائن على حد سواء على ارتداء الكمامات داخل مرافق الكازينوهات.

أما قوائم الطعام فيبدو أنها ستكون ملغاة على الأرجح، فالمصادر تشير إلى أن طلبات الطعام والشراب ستكون عبر تطبيقات على الهواتف الذكية.

ورصدت مدينة لاس فيغاس منذ بداية الأزمة 6457 حالة إصابة بالعدوى، فارق الحياة منها 339 حالة، وفقا لمرصد جامعة "جونز هوبكنز" لحالة تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد حول العالم.
 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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حقق ملايين المشاهدات.. فيديو يرصد دينزل واشنطن وهو يحمي رجلا أسود خلال اعتقاله على يد الشرطة

الحرة / ترجمات - واشنطن
30 مايو 2020
قال الشرطي إن واشنطن أعطى المشرد كمامة ليرتديها.
قال الشرطي إن واشنطن أعطى المشرد كمامة ليرتديها.

حقق مقطع فيديو يظهر فيه الممثل الأميركي دينزل واشنطن، ورجل وعناصر من الشرطة مشاركات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء الفيديو الذي لاقى انتشارا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي أياما من مقتل الشاب الأسود جورج فلويد على يد رجل شرطة أبيض في ولاية مينيسوتا الأميركية، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة في الولايات المتحد.

وشارك لاعب كرة السلة الأميركي، ريكس شابمان، الفيديو عبر حسابه على تويتر، حيث ظهر واشنطن مرتديا كمامة خلال مخاطبته لرجل أسود واثنين من رجال الشرطة.

وقال شابمان في تغريدته إن "دينزل واشنطن رأى حالة فوضى في ساوث هوليوود في لوس أنجلوس بين الشرطة ورجل مشرد بائس غير مسلح. فترجل من سيارته وجعل من نفسه حاجزا بين الرجل والشرطة. وتم اعتقال الرجل بسلام".

وأظهر الفيديو واشنطن وهو يحمل علبة من كمامات الوجه خلال تقييد الشرطة يدي الرجل المشرد وراء ظهره.

وانتشر على تويتر مقطع فيديو آخر لرجل شرطة يتحدث عن الموقف، الذي أكد وقوعه متحدث باسم واشنطن لصحيفة "يو أس أيه توداي".

وبحسب الشرطي، فقد كان واشنطن يقود سيارته عندما رأى الرجل المشرد على الطريق، الأمر الذي أثار قلقه حيال سلامة المشرد، فسارع بالتوقف لمساعدته. 

وقال الشرطي إن واشنطن أعطى المشرد كمامة ليرتديها ووضع كمامات إضافية في جيبه.

ولاقى المقطع الذي وصف بعض مشاهديه واشنطن بأنه "بطل" رقما تجاوز مليوني مشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي، التي أشاد روادها بتصرف الممثل ومنعه لحصول أي تصعيد بين الرجل والشرطة.

الحرة / ترجمات - واشنطن