التحام المركبة "كرو دراغون" بمحطة الفضاء الدولية

بينما تابع العالم بترقب لحظات إطلاق صاروخ شركة "سبايس اكس" إلى الفضاء الخارجي، لاحظ البعض لفتة لطيفة في قمرة قيادة صاروخ "فالكون 9".

إذ اصطحب رائدا الفضاء بوب بنكن، ودوغ هارلي، دمية على هيئة ديناصور، تم وضعها على أحد الكراسي داخل قمرة القيادة.

وقد شوهدت الدمية مرتين، الأولى عند تحضيرات الإطلاق يوم الأربعاء، والأخرى عند الإطلاق يوم السبت، والتي استطاع الجيوفيزيائي ميكا مكينون، ملاحظتها مبكرا ونشر صورتها على تويتر.

Note:

I’m pretty sure that’s the TY Flippables Tremor Dinosaur, 6” tall with blue/pink reversible sequins.



If so, it’s a retired plushie that is no longer manufactured, so you can only acquire it on the resale market. pic.twitter.com/k51gJfHbP2