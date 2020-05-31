منوعات

التحام المركبة "كرو دراغون" بمحطة الفضاء الدولية

فرانس برس
31 مايو 2020
كرو دراغون تلتحم بمحطة الفضاء الدولية
كرو دراغون تلتحم بمحطة الفضاء الدولية

التحمت المركبة "كرو دراغون" التابعة لشركة "سبايس إكس" وعلى متنها رائدان من وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، الأحد، بمحطة الفضاء الدولية.

وبدأ التحام المركبة والمحطة (14:22 ت غ)، واستغرق استكماله بضع دقائق.

ويوجد على متن المركبة الرائدان بوب بنكن وداغ هيرلي، وهما مخضرمان في برنامج المكوكات الفضائية الذي أوقف في العام 2011.

وأبلغ أحدهما مركز المراقبة بـ"اكتمال الالتحام".

وقال "إنه لشرف كبير أن أكون جزءا صغيرا من هذا الجهد الذي استغرق تسع سنوات منذ آخر مرة التحمت فيها مركبة فضائية أميركية بمحطة الفضاء الدولية".

وبعد الالتحام سيتم ضغط الممر الذي يربط المركبة بالمحطة في عملية تستغرق نحو ساعة، يمكن بعدها فتحه.

وأطلق صاروخ "فالكون 9" والكبسولة "كرو دراغن" من منصة الإطلاق 39A في مركز كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا، السبت.

وانطلقت الرحلة من نفس المكان الذي نقل منه صاروخ "ساتورن 5" مهمة أبولو 11، أول رحلة مأهولة إلى القمر، ومنه انطلقت أول وآخر مهمات للمركبات الفضائية الأميركية.

فرانس برس

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منوعات

ما قصة دمية الديناصور على متن مهمة "ناسا" التاريخية؟

الحرة / ترجمات - واشنطن
31 مايو 2020
طاقم صاروخ "سبييس اكس" يصطحب دمية على شكل ديناصور
طاقم صاروخ "سبييس اكس" يصطحب دمية على شكل ديناصور

بينما تابع العالم بترقب لحظات إطلاق صاروخ شركة "سبايس اكس" إلى الفضاء الخارجي، لاحظ البعض لفتة لطيفة في قمرة قيادة صاروخ  "فالكون 9".

إذ اصطحب رائدا الفضاء بوب بنكن، ودوغ هارلي، دمية على هيئة ديناصور، تم وضعها على أحد الكراسي داخل قمرة القيادة.

وقد شوهدت الدمية مرتين، الأولى عند تحضيرات الإطلاق يوم الأربعاء، والأخرى عند الإطلاق يوم السبت، والتي استطاع الجيوفيزيائي ميكا مكينون، ملاحظتها مبكرا ونشر صورتها على تويتر.

ولم يتم التعرف على قصة الديناصور هذا على وجه التحديد بعد، لكن عادة ما يصطحب رواد الفضاء ألعابا معهم أثناء رحلاتهم إلى الفضاء، بحسب تقرير موقع "ذا فيرج".

ويكون الهدف من وراء تلك الدمية، هو معرفة الوقت الذي تنعدم خلاله الجاذبية، عندما تطير الدمية في الهواء داخل قمرة القيادة.

وفي مارس 2019 وأثناء اختبارات الطيران التي أجراها طاقم "دراغون"، تم وضع دمية على شكل كرة أرضية داخل قمرة القيادة، والتي وصفها الرئيس التنفيذي لـ "سبيس اكس"، إيلون ماسك، مازحا بـ "تكنولوجيا خارقة لمعرفة وقت انعدام الجاذبية".

أما في عام 2013، وأثناء وجود رائدة الفضاء كارين نيبرغ في محطة الفضاء الدولية، فقد حاكت دمية على شكل ديناصور لابنها جاك.

الحرة / ترجمات - واشنطن