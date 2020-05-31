منوعات

مؤسس "سبايس إكس" يمازح رئيس وكالة الفضاء الروسية

فرانس برس
31 مايو 2020
إيلون ماسك: أداة الترامبولين أدت عملها
إيلون ماسك: أداة الترامبولين أدت عملها

قال إيلون ماسك، مؤسس "سبايس إكس" التي أرسلت السبت رائدين من وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" إلى المحطة الفضائية الدولية، "إن أداة القفز الترامبولين أدت عملها"، وذلك ردا على رئيس وكالة الفضاء الروسية، الذي سخر قبل ست سنوات من عجز الولايات المتحدة عن إرسال رحلات فضائية مأهولة.

وفي خضم توتر بين البلدين، هددت موسكو خلاله بوقف التعاون الفضائي مع واشنطن، قال ديمتري روغوزين عام 2014 إن رواد الفضاء الأميركيين قد يحتاجون إلى "الترامبولين" للوصول إلى محطة الفضاء الدولية.

وصرح ماسك في مؤتمر صحفي عقده الأحد إلى جانب مدير وكالة ناسا جيم برايدنستاين، ممازحا بعد إقلاع ناجح لصاروخ أنتجته سبايس إكس، "إن أداة القفز الترامبولين أدت عملها".

وأضاف رجل الأعمال البالغ من العمر 48 عامًا "إنها طرفة" قبل أن يضحك الرجلان.

وأشعل هذا التلميح مواقع التواصل الاجتماعي الروسية، وانتشرت العديد من "الميمات" والنكات على الإنترنت التي تسخر من روغوزين. كما انتشر اسم رئيس وكالة الفضاء الروسية على تويتر في روسيا.

وأجبر ذلك المتحدث باسم رئيس وكالة الفضاء الروسية على الرد.

وقال فلاديمير أوستيمينكو في تغريدة على تويتر "لا نفهم حقا الهستيريا التي أحدثها إطلاق ناجح لكبسولة كرو دراغون".

وأضاف "لقد حدث ما كان يجب أن يحدث منذ وقت طويل".

وينظر إلى الإطلاق الناجح لصاروخ "سبايس إكس" بوصفه ضربة لروسيا، التي كانت حتى الآن الدولة الوحيدة القادرة على إرسال رواد فضاء إلى المحطة الفضائية الدولية منذ عام 2011.

فرانس برس

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إيلون ماسك: أداة الترامبولين أدت عملها
منوعات

مؤسس "سبايس إكس" يمازح رئيس وكالة الفضاء الروسية

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منوعات

ما قصة دمية الديناصور على متن مهمة "ناسا" التاريخية؟

الحرة / ترجمات - واشنطن
31 مايو 2020
طاقم صاروخ "سبييس اكس" يصطحب دمية على شكل ديناصور
طاقم صاروخ "سبييس اكس" يصطحب دمية على شكل ديناصور

بينما تابع العالم بترقب لحظات إطلاق صاروخ شركة "سبايس اكس" إلى الفضاء الخارجي، لاحظ البعض لفتة لطيفة في قمرة قيادة صاروخ  "فالكون 9".

إذ اصطحب رائدا الفضاء بوب بنكن، ودوغ هارلي، دمية على هيئة ديناصور، تم وضعها على أحد الكراسي داخل قمرة القيادة.

وقد شوهدت الدمية مرتين، الأولى عند تحضيرات الإطلاق يوم الأربعاء، والأخرى عند الإطلاق يوم السبت، والتي استطاع الجيوفيزيائي ميكا مكينون، ملاحظتها مبكرا ونشر صورتها على تويتر.

ولم يتم التعرف على قصة الديناصور هذا على وجه التحديد بعد، لكن عادة ما يصطحب رواد الفضاء ألعابا معهم أثناء رحلاتهم إلى الفضاء، بحسب تقرير موقع "ذا فيرج".

ويكون الهدف من وراء تلك الدمية، هو معرفة الوقت الذي تنعدم خلاله الجاذبية، عندما تطير الدمية في الهواء داخل قمرة القيادة.

وفي مارس 2019 وأثناء اختبارات الطيران التي أجراها طاقم "دراغون"، تم وضع دمية على شكل كرة أرضية داخل قمرة القيادة، والتي وصفها الرئيس التنفيذي لـ "سبيس اكس"، إيلون ماسك، مازحا بـ "تكنولوجيا خارقة لمعرفة وقت انعدام الجاذبية".

أما في عام 2013، وأثناء وجود رائدة الفضاء كارين نيبرغ في محطة الفضاء الدولية، فقد حاكت دمية على شكل ديناصور لابنها جاك.

الحرة / ترجمات - واشنطن