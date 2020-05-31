ما قصة دمية الديناصور على متن مهمة "ناسا" التاريخية؟

بينما تابع العالم بترقب لحظات إطلاق صاروخ شركة "سبايس اكس" إلى الفضاء الخارجي، لاحظ البعض لفتة لطيفة في قمرة قيادة صاروخ "فالكون 9".

إذ اصطحب رائدا الفضاء بوب بنكن، ودوغ هارلي، دمية على هيئة ديناصور، تم وضعها على أحد الكراسي داخل قمرة القيادة.

SPARKLY SPACE DINO https://t.co/FqoPCUTnuv — Biz Carson (@bizcarson) May 30, 2020

وقد شوهدت الدمية مرتين، الأولى عند تحضيرات الإطلاق يوم الأربعاء، والأخرى عند الإطلاق يوم السبت، والتي استطاع الجيوفيزيائي ميكا مكينون، ملاحظتها مبكرا ونشر صورتها على تويتر.

Note:

I’m pretty sure that’s the TY Flippables Tremor Dinosaur, 6” tall with blue/pink reversible sequins.



If so, it’s a retired plushie that is no longer manufactured, so you can only acquire it on the resale market. pic.twitter.com/k51gJfHbP2 — Mika McKinnon (@mikamckinnon) May 27, 2020

ولم يتم التعرف على قصة الديناصور هذا على وجه التحديد بعد، لكن عادة ما يصطحب رواد الفضاء ألعابا معهم أثناء رحلاتهم إلى الفضاء، بحسب تقرير موقع "ذا فيرج".

ويكون الهدف من وراء تلك الدمية، هو معرفة الوقت الذي تنعدم خلاله الجاذبية، عندما تطير الدمية في الهواء داخل قمرة القيادة.

وفي مارس 2019 وأثناء اختبارات الطيران التي أجراها طاقم "دراغون"، تم وضع دمية على شكل كرة أرضية داخل قمرة القيادة، والتي وصفها الرئيس التنفيذي لـ "سبيس اكس"، إيلون ماسك، مازحا بـ "تكنولوجيا خارقة لمعرفة وقت انعدام الجاذبية".

Super high tech zero-g indicator added just before launch! pic.twitter.com/CRO26plaXq — Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2019

أما في عام 2013، وأثناء وجود رائدة الفضاء كارين نيبرغ في محطة الفضاء الدولية، فقد حاكت دمية على شكل ديناصور لابنها جاك.