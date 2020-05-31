منوعات

ما قصة دمية الديناصور على متن مهمة "ناسا" التاريخية؟

الحرة / ترجمات - واشنطن
31 مايو 2020
طاقم صاروخ "سبييس اكس" يصطحب دمية على شكل ديناصور
طاقم صاروخ "سبييس اكس" يصطحب دمية على شكل ديناصور

بينما تابع العالم بترقب لحظات إطلاق صاروخ شركة "سبايس اكس" إلى الفضاء الخارجي، لاحظ البعض لفتة لطيفة في قمرة قيادة صاروخ  "فالكون 9".

إذ اصطحب رائدا الفضاء بوب بنكن، ودوغ هارلي، دمية على هيئة ديناصور، تم وضعها على أحد الكراسي داخل قمرة القيادة.

وقد شوهدت الدمية مرتين، الأولى عند تحضيرات الإطلاق يوم الأربعاء، والأخرى عند الإطلاق يوم السبت، والتي استطاع الجيوفيزيائي ميكا مكينون، ملاحظتها مبكرا ونشر صورتها على تويتر.

ولم يتم التعرف على قصة الديناصور هذا على وجه التحديد بعد، لكن عادة ما يصطحب رواد الفضاء ألعابا معهم أثناء رحلاتهم إلى الفضاء، بحسب تقرير موقع "ذا فيرج".

ويكون الهدف من وراء تلك الدمية، هو معرفة الوقت الذي تنعدم خلاله الجاذبية، عندما تطير الدمية في الهواء داخل قمرة القيادة.

وفي مارس 2019 وأثناء اختبارات الطيران التي أجراها طاقم "دراغون"، تم وضع دمية على شكل كرة أرضية داخل قمرة القيادة، والتي وصفها الرئيس التنفيذي لـ "سبيس اكس"، إيلون ماسك، مازحا بـ "تكنولوجيا خارقة لمعرفة وقت انعدام الجاذبية".

أما في عام 2013، وأثناء وجود رائدة الفضاء كارين نيبرغ في محطة الفضاء الدولية، فقد حاكت دمية على شكل ديناصور لابنها جاك.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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طاقم صاروخ "سبييس اكس" يصطحب دمية على شكل ديناصور
منوعات

ما قصة دمية الديناصور على متن مهمة "ناسا" التاريخية؟

منوعات

تغريم رئيس وزراء رومانيا لتجاهله قواعد التباعد الاجتماعي

أسوشيتد برس
30 مايو 2020
رئيس الوزراء الروماني لودوفيك أوربان
رئيس الوزراء الروماني لودوفيك أوربان

سدد رئيس الوزراء الروماني غرامات مجموعها ما يعادل 600 دولار لتدخينه بداخل مبنى حكومي وعقده اجتماعا به مع العديد من وزراء الحكومة الآخرين لم يتم فيه اتباع قواعد التباعد الاجتماعي.
 
ففي صورة نشرتها وسائل الإعلام الرومانية شوهد رئيس الوزراء لودوفيك أوربان وآخرين وهم يدخنون، فيما تم وضع زجاجات خمور وأطباق طعام على الطاولة. 

ولم يكن أحد في الصورة يضع كمامة أو يتبع قواعد التباعد الاجتماعي.

Asta se întâmplă în biroul prim-ministrului României‼️ Țara arde și PNL-iștii ... Asta fac “liberalii” la...

Posted by Eugen Orlando Teodorovici on Friday, May 29, 2020

 
وقال أوربان لوكالة أنباء "ميديا فاكس" إن الصورة التقطت في عيد مولده يوم 25 مايو. وكان وزيرا الخارجية والاقتصاد من بين الحاضرين.

 
وسجلت رومانيا 19133 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و1259 حالة وفاة.

أسوشيتد برس