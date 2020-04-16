اليمن

غريفيث يتوقع اتفاقا على وقف إطلاق النار في اليمن قريبا

16 أبريل 2020
Police troopers are seen during their deployment near the Aden port in Aden, Yemen November 16, 2019. REUTERS/Fawaz Salman
الأمم المتحدة تتوقع اتفاقا لوقف إطلاق النار في اليمن

توقع مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث، الخميس، أن تتبنى الأطراف المتحاربة اتفاقات على وقف شامل لإطلاق النار على مستوى البلاد واتخاذ إجراءات إنسانية واقتصادية رئيسية واستئناف العملية السياسية.

وأضاف غريفيث أنه تفاوض مع الأطراف بشأن النصوص على مدى الأسبوعين الماضيين. 

وقال مبعوث الأمم المتحدة لمجلس الأمن: "نتوقع اتفاقهم (الأطراف المتحاربة) وتبنيهم رسميا لهذه الاتفاقات قريبا".

كان التحالف بقيادة الرياض في اليمن قد أعلن قبل أيام وقفا لإطلاق النار من جانب واحد للتركيز على مكافحة فيروس كورونا المستجد وتهيئة الظروف لبدء محادثات مع الحوثيين لإنهاء النزاع.

وجاء موقف الرياض بعد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في عموم البلاد لتجنب المخاطر الجسيمة للانتشار المحتمل للفيروس في اليمن. 

وتجري السعودية محادثات غير رسمية مع الحوثيين منذ أواخر سبتمبر لخفض التصعيد.

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اليمن

مراسل الحرة: سماع دوي انفجارات في العاصمة اليمنية صنعاء

16 أبريل 2020
Spokesman of the Saudi-led military coalition Colonel Turki al-Maliki speaks during a press conference in the Saudi capital…
الحرب في اليمن مستمرة منذ 5 سنوات

قال مراسل قناة الحرة في صنعاء، إن دوي انفجارين عنيفين سمع ليل الأربعاء في العاصمة اليمنية صنعاء، إثر غارتين لطيران التحالف الذي تقوده السعودية، استهدفت الأولى مطار صنعاء الدولي شمالي العاصمة، والثانية جنوبي صنعاء.

وأغار طيران التحالف على وادي ظهر بمحافظة صنعاء ومديرية حرف سفيان في محافظة عمران.

التحالف شن أيضا غارتين أخريين، وألقى قنابل ضوئية على منطقة الأعروش بمديرية خولان الطيال شمالي صنعاء.

ولايزال التحليق مستمراً فوق سماء صنعاء حتى لحظة كتابة هذا التقرير، وفق مراسل قناة الحرة من صنعاء.

ويأتي القصف بعد نحو أسبوعين من هدنة أعلنتها الرياض من جانب واحد للسماح بتركيز الجهود على مواجهة كوفيد-19، لكن المتمردين الحوثيين اعتبروها مناورة سياسية وإعلامية، متّهمين التحالف بقيادة المملكة بمواصلة العلميات العسكرية.

وبعد ساعات من الصمت، قال المتحدث باسم الحوثيين المدعومين من إيران محمد عبد السلام في تصريح صحفي إنّ "إطلاق النار لم يتوقف (...) منذ إعلان الهدنة".

وأضاف "نعتبر أن وقف إطلاق النار المعلن هو مناورة سياسية وإعلامية هدفها تلميع الموقف السعودي خاصة في هذه اللحظة الحرجة التي يعيشها العالم في مواجهة وباء كورونا" المستجد.

وحضّت الولايات المتحدة الحوثيين على الاستجابة لوقف إطلاق النار الذي أعلنته السعودية. وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان نقلته وكالة فرنس برس في 9  أبريل الجاري، "نحضّ الحوثيين على الاستجابة بالمثل لمبادرة التحالف"، معتبراً أنّ "الإعلان ردٌّ بنّاء على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للأطراف للتركيز على مكافحة جائحة كوفيد-19".

ومع إعلان اليمن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، يلفت خبراء الصحة العالمية إلى أن البلاد تشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

ويشهد اليمن نزاعا مسلّحا على السلطة منذ 2014، حين سيطر المتمردون الحوثيون على العاصمة صنعاء وانطلقوا نحو مناطق أخرى، قبل أن تتصاعد حدّة المعارك مع تدخّل السعودية على رأس التحالف في مارس 2015 دعماً للحكومة في مواجهة الحوثيين.

وقُتل في أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية منذ بدء عمليات التحالف آلاف المدنيين، فيما انهار قطاعها الصحي، وسط معاناة من نقص حاد في الأدوية، ومن انتشار أمراض وأوبئة كالكوليرا الذي تسبّب بوفاة مئات الأشخاص، في وقت يعيش فيه ملايين السكان على حافّة المجاعة.

ويعيش أكثر من 3,3 ملايين نازح في مدارس ومخيّمات تتفشى فيها الأمراض بفعل شحّ المياه النظيفة.