غريفيث يتوقع اتفاقا على وقف إطلاق النار في اليمن قريبا

توقع مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث، الخميس، أن تتبنى الأطراف المتحاربة اتفاقات على وقف شامل لإطلاق النار على مستوى البلاد واتخاذ إجراءات إنسانية واقتصادية رئيسية واستئناف العملية السياسية.

وأضاف غريفيث أنه تفاوض مع الأطراف بشأن النصوص على مدى الأسبوعين الماضيين.

وقال مبعوث الأمم المتحدة لمجلس الأمن: "نتوقع اتفاقهم (الأطراف المتحاربة) وتبنيهم رسميا لهذه الاتفاقات قريبا".

كان التحالف بقيادة الرياض في اليمن قد أعلن قبل أيام وقفا لإطلاق النار من جانب واحد للتركيز على مكافحة فيروس كورونا المستجد وتهيئة الظروف لبدء محادثات مع الحوثيين لإنهاء النزاع.

وجاء موقف الرياض بعد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في عموم البلاد لتجنب المخاطر الجسيمة للانتشار المحتمل للفيروس في اليمن.

وتجري السعودية محادثات غير رسمية مع الحوثيين منذ أواخر سبتمبر لخفض التصعيد.