اليمن

مراسل الحرة: سماع دوي انفجاارت في العاصمة اليمنية صنعاء

16 أبريل 2020
Spokesman of the Saudi-led military coalition Colonel Turki al-Maliki speaks during a press conference in the Saudi capital…
الحرب في اليمن مستمرة منذ 5 سنوات

قال مراسل قناة الحرة في صنعاء، إن دوي انفجارين عنيفين سمع ليل الأربعاء في العاصمة اليمنية صنعاء، إثر غارتين لطيران التحالف الذي تقوده السعودية، استهدفت الأولى مطار صنعاء الدولي شمالي العاصمة، والثانية جنوبي صنعاء.

وأغار طيران التحالف على وادي ظهر بمحافظة صنعاء ومديرية حرف سفيان في محافظة عمران.

التحالف شن أيضا غارتين أخريين، وألقى قنابل ضوئية على منطقة الأعروش بمديرية خولان الطيال شمالي صنعاء.

ولايزال التحليق مستمراً فوق سماء صنعاء حتى لحظة كتابة هذا التقرير، وفق مراسل قناة الحرة من صنعاء.

ويأتي القصف بعد نحو أسبوعين من هدنة أعلنتها الرياض من جانب واحد للسماح بتركيز الجهود على مواجهة كوفيد-19، لكن المتمردين الحوثيين اعتبروها مناورة سياسية وإعلامية، متّهمين التحالف بقيادة المملكة بمواصلة العلميات العسكرية.

وبعد ساعات من الصمت، قال المتحدث باسم الحوثيين المدعومين من إيران محمد عبد السلام في تصريح صحفي إنّ "إطلاق النار لم يتوقف (...) منذ إعلان الهدنة".

وأضاف "نعتبر أن وقف إطلاق النار المعلن هو مناورة سياسية وإعلامية هدفها تلميع الموقف السعودي خاصة في هذه اللحظة الحرجة التي يعيشها العالم في مواجهة وباء كورونا" المستجد.

وحضّت الولايات المتحدة الحوثيين على الاستجابة لوقف إطلاق النار الذي أعلنته السعودية. وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان نقلته وكالة فرنس برس في 9  أبريل الجاري، "نحضّ الحوثيين على الاستجابة بالمثل لمبادرة التحالف"، معتبراً أنّ "الإعلان ردٌّ بنّاء على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للأطراف للتركيز على مكافحة جائحة كوفيد-19".

ومع إعلان اليمن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، يلفت خبراء الصحة العالمية إلى أن البلاد تشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

ويشهد اليمن نزاعا مسلّحا على السلطة منذ 2014، حين سيطر المتمردون الحوثيون على العاصمة صنعاء وانطلقوا نحو مناطق أخرى، قبل أن تتصاعد حدّة المعارك مع تدخّل السعودية على رأس التحالف في مارس 2015 دعماً للحكومة في مواجهة الحوثيين.

وقُتل في أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية منذ بدء عمليات التحالف آلاف المدنيين، فيما انهار قطاعها الصحي، وسط معاناة من نقص حاد في الأدوية، ومن انتشار أمراض وأوبئة كالكوليرا الذي تسبّب بوفاة مئات الأشخاص، في وقت يعيش فيه ملايين السكان على حافّة المجاعة.

ويعيش أكثر من 3,3 ملايين نازح في مدارس ومخيّمات تتفشى فيها الأمراض بفعل شحّ المياه النظيفة.

اقرأ أيضا

هجمات عدوانية ضد العاملين في القطاع الطبي بأميركا اللاتينية
أزمة كورونا

"تلقوا رسائل عدوانية وتهديدات".. ممرضون وأطباء يتعرضون لحملة عنصرية بسبب كورونا

الفوضى في ووهان مع ارتفاع العدوى أنتجت صورة مشوهة عن نسبة نقل العدوى
أزمة كورونا

ليس سلاحا بيولوجيا ولكن.. تقرير لفوكس نيوز عن دور مختبرات ووهان في نقل فيروس كورونا إلى العالم

خطة لرفع الحجر الصحي المفروض في عموم البلاد
إسرائيل

خطة من 3 مراحل.. الحكومة الإسرائيلية تتجه لرفع الحجر الصحي تدريجيا

Orthodox Christians pray on the street after police officers barred their way to the Medhane Alem Cathedral, as the government…
من زاوية أخرى

الديانات الإبراهيمية لا تخاف كورونا!
المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا
أزمة كورونا

صندوق النقد: أكثر من نصف دول العالم طلب منحا لمواجهة كورونا

أودت جائحة كورونا بحياة 115 ألف شخص
أزمة كورونا

العالم يجتاز عتبة المليوني إصابة بفيروس كورونا.. وأميركا الأكثر تأثرا

Spokesman of the Saudi-led military coalition Colonel Turki al-Maliki speaks during a press conference in the Saudi capital…
اليمن

مراسل الحرة: سماع دوي انفجاارت في العاصمة اليمنية صنعاء

اقرأ أيضا

هجمات عدوانية ضد العاملين في القطاع الطبي بأميركا اللاتينية
أزمة كورونا

"تلقوا رسائل عدوانية وتهديدات".. ممرضون وأطباء يتعرضون لحملة عنصرية بسبب كورونا

الفوضى في ووهان مع ارتفاع العدوى أنتجت صورة مشوهة عن نسبة نقل العدوى
أزمة كورونا

ليس سلاحا بيولوجيا ولكن.. تقرير لفوكس نيوز عن دور مختبرات ووهان في نقل فيروس كورونا إلى العالم

خطة لرفع الحجر الصحي المفروض في عموم البلاد
إسرائيل

خطة من 3 مراحل.. الحكومة الإسرائيلية تتجه لرفع الحجر الصحي تدريجيا

Orthodox Christians pray on the street after police officers barred their way to the Medhane Alem Cathedral, as the government…
من زاوية أخرى

الديانات الإبراهيمية لا تخاف كورونا!
المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا
أزمة كورونا

صندوق النقد: أكثر من نصف دول العالم طلب منحا لمواجهة كورونا

أودت جائحة كورونا بحياة 115 ألف شخص
أزمة كورونا

العالم يجتاز عتبة المليوني إصابة بفيروس كورونا.. وأميركا الأكثر تأثرا

Spokesman of the Saudi-led military coalition Colonel Turki al-Maliki speaks during a press conference in the Saudi capital…
اليمن

مراسل الحرة: سماع دوي انفجاارت في العاصمة اليمنية صنعاء

اليمن

محكمة حوثية تقضي بإعدام أربعة صحفيين في صنعاء

11 أبريل 2020
لم يسمح الحوثيون لمحامي الدفاع بحضور محاكمة الصحفيين العشرة المتهمين بـ"التجسس"
لم يسمح الحوثيون لمحامي الدفاع بحضور محاكمة الصحفيين العشرة المتهمين بـ"التجسس"

قضت محكمة تابعة للمتمردين الحوثيين السبت بإعدام أربعة صحفيين بعد إدانتهم بـ "التجسس"، بحسب محامي الدفاع.

 وكان الأربعة من بين مجموعة تضم 10 صحفيين احتجزهم المتمردون المدعومون من إيران بتهم "التعاون مع العدو"، في إشارة إلى التحالف الذي تقوده السعودية، وفقا لما ذكره المحامي عبد المجيد صبره.

وكانت منظمة العفو الدولية وصفت العام الماضي التهم بأنها "ملفقة". وقالت المنظمة الحقوقية إن الصحفيين المعتقلين تعرضوا للضرب وحُرموا من الماء.

وقال صبرة إن الصحفيين الأربعة الذين حُكم عليهم بالإعدام هم عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث حامد وتوفيق المنصوري.

وأضاف صبرة أن محكمة صنعاء، أدانت الصحفيين الستة الآخرين بتهم مماثلة، بينها "نشر أنباء وشائعات كاذبة" لمساعدة التحالف، لكنها أمرت بالإفراج عنهم بعد انتهاء فترة محكوميتهم. 

وأشار إلى أن الحوثيين لم يسمحوا لمحامي الدفاع بحضور المحاكمة، وأشار إلى أن هذه الأحكام قابلة للاستئناف. 

وتم اعتقال تسعة صحفيين أثناء مداهمة فندق في صنعاء في يونيو 2015، واعتقل العاشر في منزله في صنعاء في أغسطس.

وتسبب الصراع في اليمن في مقتل 100 ألف شخص وخلق أسوأ أزمة إنسانية في العالم، يعاني فيها الملايين من نقص الغذاء والرعاية الطبية.

 واتهمت لجنة حماية الصحفيين، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، طرفا النزاع بانتهاك الحريات الصحفية.