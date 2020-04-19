عرف بانتقاداته اللاذعة للجماعة.. الحوثيون يعتقلون وزيرا سابقا في الحكومة اليمنية

اعتقلت جماعة الحوثي، الأحد، مسؤولاً سابقاً في الحكومة اليمنية، بالعاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

وكتب وضاح الرويشان، نجل وزير الثقافة اليمني الأسبق خالد الرويشان في تدوينة مقتضبة على "فيسبوك" فجر الأحد: "الحوثيون اعتقلوا والدي قبل نصف ساعة" دون ذكر مزيد من التفاصيل حول الواقعة وأسبابها.

اختطاف الوالد من قبل جماعة الحوثي منذ نصف ساعة.. Posted by ‎وضاح الرويشان‎ on Saturday, April 18, 2020

وعُرف وزير الثقافة الأسبق، بكتاباته الناقدة لسياسات الحوثيين منذ اندلاع النزاع في اليمن في مارس 2015

وتأتي هذه الخطوة بعد نحو أسبوع من صدور أحكام بإعدام أربعة صحفيين، من أصل عشرة، تحتجزهم جماعة الحوثي في سجونها منذ يونيو 2015.

وللعام السادس يشهد اليمن قتالا عنيفا بين القوات الحكومية التي يدعمها تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران والتي تسيطر على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ خريف 2014 .