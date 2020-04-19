اليمن

عرف بانتقاداته اللاذعة للجماعة.. الحوثيون يعتقلون وزيرا سابقا في الحكومة اليمنية

19 أبريل 2020
عرف بانتقاداته لخروقات الحوثيين
عرف بانتقاداته لخروقات الحوثيين

اعتقلت جماعة الحوثي، الأحد، مسؤولاً سابقاً في الحكومة اليمنية، بالعاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الجماعة. 

وكتب وضاح الرويشان، نجل وزير الثقافة اليمني الأسبق خالد الرويشان في تدوينة مقتضبة على "فيسبوك" فجر الأحد: "الحوثيون اعتقلوا والدي قبل نصف ساعة" دون ذكر مزيد من التفاصيل حول الواقعة وأسبابها.

اختطاف الوالد من قبل جماعة الحوثي منذ نصف ساعة..

Posted by ‎وضاح الرويشان‎ on Saturday, April 18, 2020

وعُرف وزير الثقافة الأسبق، بكتاباته الناقدة لسياسات الحوثيين منذ اندلاع النزاع في اليمن في مارس 2015

وتأتي هذه الخطوة بعد نحو أسبوع من صدور أحكام بإعدام أربعة صحفيين، من أصل عشرة، تحتجزهم جماعة الحوثي في سجونها منذ يونيو 2015.

وللعام السادس يشهد اليمن قتالا عنيفا بين القوات الحكومية التي يدعمها تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران والتي تسيطر على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ خريف 2014 . 

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اليمن

غريفيث يتوقع اتفاقا على وقف إطلاق النار في اليمن قريبا

16 أبريل 2020
Police troopers are seen during their deployment near the Aden port in Aden, Yemen November 16, 2019. REUTERS/Fawaz Salman
الأمم المتحدة تتوقع اتفاقا لوقف إطلاق النار في اليمن

توقع مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث، الخميس، أن تتبنى الأطراف المتحاربة اتفاقات على وقف شامل لإطلاق النار على مستوى البلاد واتخاذ إجراءات إنسانية واقتصادية رئيسية واستئناف العملية السياسية.

وأضاف غريفيث أنه تفاوض مع الأطراف بشأن النصوص على مدى الأسبوعين الماضيين. 

وقال مبعوث الأمم المتحدة لمجلس الأمن: "نتوقع اتفاقهم (الأطراف المتحاربة) وتبنيهم رسميا لهذه الاتفاقات قريبا".

كان التحالف بقيادة الرياض في اليمن قد أعلن قبل أيام وقفا لإطلاق النار من جانب واحد للتركيز على مكافحة فيروس كورونا المستجد وتهيئة الظروف لبدء محادثات مع الحوثيين لإنهاء النزاع.

وجاء موقف الرياض بعد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في عموم البلاد لتجنب المخاطر الجسيمة للانتشار المحتمل للفيروس في اليمن. 

وتجري السعودية محادثات غير رسمية مع الحوثيين منذ أواخر سبتمبر لخفض التصعيد.