اليمن.. رصد أول إصابة بكورونا في تعز

تستمر معاناة الشعب اليمني منذ سنوات، إلى بجانب الحرب التي أدت إلى مئات القتلى وآلاف الجرحى، يموت أيضاً المئات بسبب وباء الكوليرا والجوع والفيضانات وأخيرا فيروس كورونا.

فقد سجلت اليمن اليوم أول حالتي وفاة بفيروس كورونا لشقيقتين في مدينة عدن جنوبي البلاد، بعد أيام من تسجيل عدة حالات إصابة للفيروس في البلاد، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتثير هذه الحالات الجديدة مخاوف منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية من توسع تفشي الفيروس، لذلك جددوا الدعوة مرة ثانية لوقف إطلاق النار للمساعدة في مكافحة العدوى في الوقت الذي تغرق فيه البلاد في القتال والجوع وتفش كبير للكوليرا.

وكانت السلطات في مدينة عدن الساحلية اليمنية أعلنت عن تسجيل 5 حالات إصابة جديدة، وفرضت على الفور إجراءات الإغلاق لمدة أسبوعين، بما في ذلك إغلاق المتاجر والمساجد والأسواق.

وعلى الرغم من أن أعداد الإصابات كانت صغيرة بالمقارنة مع الدول المجاورة، إلا أنها أكدت مخاوف العاملين في مجال الصحة الذين حذروا منذ أسابيع من أنه حتى تفشي فيروس كورونا الخفيف يمكن أن يكون كارثيا بسبب النظام الصحي المدمر بسبب الحرب.

الفيضانات والكوليرا

وكانت الأمم المتحدة أعلنت يوم الأربعاء، أن موجة غزيرة من الأمطار أدت بالفعل إلى تفاقم تفشي وباء الكوليرا، حيث سجلت 110 آلاف حالة إصابة في 290 من أصل 331 منطقة في اليمن منذ يناير الماضي.

كما أن الفيضانات العارمة التي ضربت جنوب البلاد الأسبوع الماضي، أدت إلى مقتل 21 شخصاً ودمرت مئات المنازل.

وأكدت الأمم المتحدة أن خمسة ملايين طفل دون سن الخامسة الآن معرضون للخطر.

حافة الهاوية

وفي الشهر الماضي ناشد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الأطراف المتحاربة في اليمن تطبيق وقف إنساني فوري لإطلاق النار للمساعدة في درء خطر مرض كوفييد 19، ولكن منذ ذلك الحين ازداد القتال سوءا، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز.

وازدادت الضربات الجوية التي شنها التحالف بقيادة السعودية ضد الحوثيين في شمال اليمن بنسبة 30% الأسبوع الماضي، وفقًا لمشروع بيانات اليمن، الذي يراقب الحرب، وتجدد القتال على الرغم من إعلان الرياض وقفا لإطلاق النار في 9 أبريل الماضي.

وحذرت الأمم المتحدة من أن فيروس كورونا ربما ينتشر دون أن يكتشفه أحد، بسبب تهالك النظام الصحي في البلاد، وقد أكدت تسجيل عدة حالات إصابة جديدة هذه الشكوك.

كما حذرت تامونا سابادزي، مديرة اليمن في لجنة الإنقاذ الدولية، من أن تفشي الفيروس التاجي، إلى جانب تصاعد القتال، قد يدفع البلاد إلى "حافة الهاوية".

ودعت السيدة سابادزي في بيان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى ممارسة المزيد من الضغط على الخصوم في النزاع للالتزام بوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني والعودة إلى المفاوضات السياسية لإنهاء الحرب.

يذكر أن الوضع السياسي في اليمن تفاقم للأسوأ بعد إعلان المجلس الانتقال الجنوبي الحكم الذاتي، مما يهدد بتوسيع رقعة الحرب.