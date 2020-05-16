اليمن

14 قتيلا في سادس أيام المواجهات جنوب اليمن

فرانس برس
16 مايو 2020
مواجهات بين الحكومة والانفصالين في جنوب اليمن
مواجهات بين الحكومة والانفصالين في جنوب اليمن

تواصلت المعارك السبت بين القوات الحكومية اليمنية والانفصاليين الجنوبيين لليوم السادس على التوالي في محافظة أبين، وأدت إلى مقتل 14 عنصرا من الطرفين، وفق عدة مصادر عسكرية. 

وأفادت المصادر بأن القوات الانفصالية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي صدّت هجوما للقوات الحكومية التي تضم في صفوفها أنصار حزب "الإصلاح الإسلامي"، كان يهدف للسيطرة على زنجبار، أبرز مدن محافظة أبين الواقعة جنوب شرق عدن.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال مسؤول عسكري حكومي طلب عدم ذكر اسمه "قتل 14 شخصا بينهم 10 جنود من القوات الحكومية" السبت.

وأكد مصدر عسكري انفصالي هذه الحصيلة، وتحدث عن "أسر 40 جنديا حكوميا بينهم قائد اللواء 115 العميد سيف القفيش والاستيلاء على أسلحة اللواء ومركباته العسكرية".

وهذه المعارك هي أول مواجهة عسكرية على هذا النطاق منذ إعلان الانفصاليين "إدارة ذاتية" في جنوب البلاد يوم 26 أبريل، عقب فشل تطبيق اتفاق سلام مع الحكومة ينصّ على تقاسم السلطة بين الطرفين.

وقتل الاثنين 10 أشخاص على الأقل وجرح آخرون من الطرفين.

ومنذ 2014، يتحارب في اليمن الحوثيون الذين يتلقون دعما من إيران ويسيطرون على شمال البلاد، مع القوات الحكومية المدعومة عسكريا من تحالف تقوده السعودية منذ 2015.

لكن عدة خلافات تشق المعسكر المعادي للحوثيين، بين الحكومة والحركة الانفصالية التي تطالب بحكم ذاتي في جنوب البلاد ويمثلها المجلس الانتقالي الجنوبي.

ووقع في الرياض اتفاق بين المجلس والحكومة يوم 5 نوفمبر الماضي، عقب سيطرة الانفصاليين على عدن، ثاني أكبر مدن البلاد.

ووفق مصادر يمنية وسعودية، نصّ الاتفاق على دمج عناصر من المجلس الانتقالي الجنوبي في الحكومة، مقابل عودة الأخيرة إلى عدن.

لكن الاتفاق لم ينفذ في الآجال المحددة ولم يتم التزام بنود مهمة وردت فيه، خصوصا تشكيل الحكومة الجديدة.

وأدى النزاع في اليمن إلى مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم كثير من المدنيين، وفق عدة منظمات إنسانية. ويعيش البلد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.

فرانس برس

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اليمن

شبح موت جديد في اليمن.. 48 ألف امرأة أمام خطر محدق

الحرة / ترجمات - واشنطن
16 مايو 2020
يمنيات يواجهن شبح الموت بسبب نفاد برنامج الأمم المتحدة الخاص براعية صحة الأمهات
يمنيات يواجهن شبح الموت بسبب نفاد برنامج الأمم المتحدة الخاص براعية صحة الأمهات

حذرت الأمم المتحدة من أن نفاد أموال برنامجها الخاص بصحة الأمهات في اليمن، سيضع حياة 48 ألف امرأة في خطر.

وقال برنامج رعاية الأمهات والحوامل التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) والذي يدعم ما بين 140 إلى 180 مؤسسة صحية في مختلف اليمن، قد نفد من المال، بحسب تقرير لشبكة CBS الأميركية.

ويوفر برنامج الأمم المتحدة الرعاية الصحية الإنجابية الأساسية لمئات الآلاف من النساء اليمنيات. وبدون هذا البرنامج ستفقد 320 ألف امرأة حامل هذه الخدمات، بل ستواجه 48 ألف امرأة خطر الوفاة جراء مضاعفات طلق الولادة.

وتوقعت الوكالة في بيانها أن تتدهور الأحوال أكثر نتيجة انتشار فيروس كورونا في اليمن مع مرور الوقت.

وقال نيستور أوموهانغي، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن "سيؤدي قطع الدعم عن الصندوق إلى قطع الحبل السري لنظام الصحة الإنجابية في البلاد".

ووصف أوموهانغي الوضع بأنه "مقبرة"، مضيفا أن الوضع بالفعل كان سيئا قبل فيروس كورونا، ومن المتوقع أن يسوء مع بداية تفشي المرض في البلاد.

وقبل تفشي فيروس كورونا، قالت مجموعات إغاثية ن الأزمة الإنسانية في اليمن هي الأسوأ حول العالم، وذلك بفعل الصراع بين الحوثيين المدعومين من إيران، والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية.

وقد أدت الحرب إلى تدمير البنية التحتية للبلاد، بالإضافة إلى انتشار المجاعات والأمراض.

ويصعب على اليمنيين بشكل عام الوصول إلى الخدمات الصحية، حيث تعمل نصف المؤسسات الصحية فقط في مختلف أنحاء البلاد، وتوفر 20 بالمئة منها فقط الرعاية اللازمة للأطفال والأمهات.

وإذا لم يستطع برنامج الأمم المتحدة الحصول على الأموال اللازمة بحلول يوليو، فإنه سيضطر إلى إغلاق 90 بالمئة من خدماته في اليمن.

 

"لا يوجد نظام صحي"

ويصف أوموهانغي الوضع قائلا: "لا يوجد نظام صحي، لا يوجد مؤسسة سياسية تدعم (المؤسسات الصحية)، فكيف نتفاءل؟، نعلم أن السكان يضعون آمالهم علينا".

وتركز وكالة UNFPA في العديد من الدول على الخدمات الخاصة بالصحة الجنسية والإنجابية، إلا أنه في اليمن يتم التركيز بشكل أكبر على إنقاذ حياة الأم والطفل خلال الولادة.

وقال مدير التخطيط والاتصالات بـ UNFPA، أرثر إركن، إن البرنامج يقدم بالفعل الحد الأدنى من الخدمات، بسبب نقص الإمدادات والمستشفيات، والتي دمرت بفعل الحرب.

يذكر أن اليمن قد تكبد خسائر بشرية فادحة فضلا عن المادية، حيث قتل أكثر من 20 ألف مدني منذ 2015 بسبب الحرب، بحسب منظمة العفو الدولية.

كما يعاني نحو 16 مليون يمني من الجوع، بالإضافة إلى ترك نحو ثلاثة ملايين و650 ألف لمنازلهم، فيما يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية.

وفي أبريل الماضي، حذرت الأمم المتحدة من أن نقص التمويل المقدم إليها، سيؤثر على مليون نازح في اليمن، يواجهون خطر فقدان المأوى.

وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن هناك حاجة ماسة إلى 89.4 مليون دولار في الأسابيع المقبلة لمواصلة برامج المساعدة، التي تساهم في إنقاذ حياة النازحين، محذّرة من أن النقص يهدد المساعدة الضرورية لنحو مليون نازح ولاجئ يمني.

الحرة / ترجمات - واشنطن